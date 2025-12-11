توانمندی سازی زنان غزه

در شرایط دشوار اقتصادی در نوار غزه، شاهد برپایی بازار حمایت از تولیدات و محصولات محلی در نوار غزه هستیم که در آن به توانمند سازی اقتصادی آوارگان زن و مرد فلسطینی در چادر‌های آوارگان در منطقه دیر البلح در مرکز نوار غزه می‌پردازند.