به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر در نشست هماهنگی اجرای طرح های گذر از اوج بار ۱۴۰۵ که به‌صورت آنلاین با حضور مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای برگزار شد، گفت: صنایع انرژی‌بر متصل به شبکه‌های توزیع و انتقال برای برخورداری از برق پایدار در اوج مصرف تابستان آینده باید هرچه سریع‌تر تکلیف ماده ۴ قانون مانع‌زدایی را مشخص و نیروگاه‌های خود را تا پایان سال وارد مدار کنند.

محمد اله‌داد افزود: تاکنون تنها ۳ هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی تکلیفی صنایع محقق شده و مطابق قانون، از پایان امسال تعهدی برای تأمین برق صنایع فاقد پیشرفت لازم در احداث نیروگاه وجود نخواهد داشت. اله‌داد تأکید کرد: صنایعی که از برنامه عقب مانده‌اند باید از ظرفیت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف، برق سبز و برق آزاد برای تأمین نیاز تابستان آینده استفاده کنند.

معاون انتقال توانیر با اشاره به فعالیت بیش از ۱۲۰۰ مگاوات صنایع انرژی‌بر در بخش توزیع گفت: تکالیف قانونی ماده ۴ برای این صنایع همانند صنایع متصل به شبکه انتقال الزامی است و باید از مسیر جلسات بهره‌برداری و شورای پایایی پیگیری شود.

محمد اله‌داد همچنین با اشاره به بهبود ذخیره سوخت مایع نیروگاه‌ها در مقایسه با سال گذشته ابراز امیدواری کرد: با وجود محدودیت گاز در زمستان، شرایط تأمین سوخت نیروگاهی امسال مناسب‌تر باشد.

معاون انتقال توانیر از شرکت‌های برق منطقه‌ای خواست با برنامه‌ریزی صحیح برای قرارداد‌های تعمیرات، تهیه اسناد فنی و انجام به‌موقع مناقصات، از بروز چالش‌های فنی و عملیاتی جلوگیری کنند.

محمد اله‌داد با اشاره به رشد نامتعارف مصرف در برخی بخش‌های شبکه توزیع، خواستار تحلیل اجزای بار، شناسایی بار‌های غیرمتعارف و عارضه‌یابی دقیق برای جلوگیری از تکرار مشکلات در سال آینده شد.

در ادامه نشست، گزارش عملکرد طرح های اصلاح و بهینه‌سازی شبکه در سال جاری ارائه شد. همچنین اعلام شد برای طرح های حیاتی اصلاح و بهینه‌سازی بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال نیز با اشاره به فشار مضاعف سال‌های اخیر بر بخش بهره‌برداری، از تعیین طرح های اولویت‌دار در راستای حفظ ظرفیت شبکه خبر داد.

در بخش دیگری از جلسه اعلام شد طرح ALC تاکنون برای ۸۶ مشترک صنعتی اجرا شده است و ۳۳ مشترک دیگر نیز در نوبت تجهیز هستند و باید تا پایان سال تکمیل شود.

این نشست با بررسی وضع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مجاورت پست‌ها، طرح های حیاتی گذر از اوج بار ۱۴۰۵ و وضع کنترل و رویت‌پذیری فیدر‌های خازنی ادامه یافت.