

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عضو انجمن باروری و ناباروی ایران، با بیان اینکه درمان ناباروری در ایران از جمله علومی است که هر سال در حال پیشرفت است، گفت: پیشرفت‌های ایران در تشخیص و درمان ناباروری همسطح کشور‌های پیشرفته دنیا شده است و در این خصوص هیچ مشکلی وجود ندارد.

دکتر اشرف معینی افزود: با روش‌های درمان ناباروری که اکنون در کشور رایج است و گسترش آموزش‌های فلوشیب ناباروری در رشته زنان، ارولوژی و جنین شناسی این توانمندی در کشور ایجاد شده است که موفقیت زوج‌های نابارور برای فرزندآوری در ایران همسطج کشور‌های پیشرفته جهان باشد.



او توجه به روش‌های جدید درمان ناباروری را از جمله سیاست‌های این انجمن دانست و ادامه داد: تلاش شده است تا فرزندآوری برای زوج‌های نابارور در ایران در کمترین زمان با حداقل هزینه‌ها برای متقاضیان انجام شود.

عضو انجمن باروری و ناباروی ایران با بیان اینکه ایران در زمینۀ فناوری و پروتکل‌های درمانی همتراز با کشور‌های پیشرفته است گفت: دستاورد‌های ایران در درمان ناباروی توجه بسیاری از کشور‌ها را بخود جلب کرد است و مراکز درمان ناباروی ایران اکنون پذیرای بیماران نابارور بسیاری از کشور‌ها همسایه و حتی اروپایی هستند.