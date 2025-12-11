جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه پایه‌های زندگی باید بر اساس تعالیم دینی استوار شود، گفت: دینداری، محبت و خوش اخلاقی مهم‌ترین عوامل استحکام زندگی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام احمد جلیلی‌صفت در آئین اختتامیه پنجمین جشنواره سراسری زوج‌های جوان ارتش که در مشهد مقدس و به میزبانی اداره عقیدتی سیاسی ستاد آجا برگزار شد، گفت: پایبندی به دین و عمل به فرامین الهی، زندگی را در برابر آسیب‌ها مصون می‌دارد و مانعی در برابر خلل‌آفرینی دشمنان داخلی و خارجی است.

وی افزود: همان‌گونه که استحکام یک ساختمان به استواری زیربنا وابسته است و در غیر این‌صورت متلاشی می‌شود، اگر پایه‌های زندگی بر مبنای محکمی استوار نباشد، با اولین مشکلات، زندگی دچار آسیب می‌شود.

حجت‌الاسلام جلیلی‌صفت دینداری و عمل به آموزه‌های دینی را نخستین و مهم‌ترین عامل استحکام بخش زندگی دانست و اظهار کرد: قرآن کریم به ما دستور می‌دهد که در برابر دشمن، اعم از دشمن خارجی و درونی، هوشیار باشیم و با توکل بر خدا و تقوا، خود را مصون نگه داریم. زندگی بر پایه دین، به معنای «راه‌شناسی» و مصونیت‌بخشی به زندگی است.

وی اظهار کرد: انسان باایمان و متدین، از آفات خطرناکی مانند خیال‌پردازی، فریب، حسادت، بخل و شرارت در امان می‌ماند.

حجت‌الاسلام جلیلی‌صفت الگو بودن والدین در عمل به فرایض دینی را دومین عامل مهم در استحکام بخشی به کانون خانواده و زندگی برشمرد و خاطرنشان کرد: بزرگان دین همواره بر اهمیت نماز اول وقت و ارتباط با معاد تأکید کرده‌اند. هنگامی که کودکان، والدین خود را اهل نماز، دعا، زیارت و پایبند به دستورات دینی ببینند، این رفتار در نهاد آنان تأثیر می‌گذارد و مسیر زندگی آنان را استوار می‌سازد.

