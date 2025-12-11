پخش زنده
میخائیل مامیاشویلی و یوری فدوروف امروز در محل فدراسیون کشتی و کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی حضور یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رئیس فدراسیون و رئیس لیگ کشتی روسیه پس از بازدید از اماکن کشتی ایران شامل کمپ تیمهای ملی کشتی، خانههای کشتی، سالن بدنسازی، بخش اداری و ... جلسهای یک ساعتهای را با علیرضا دبیر رئیس فدارسیون کشتی برگزار کردند.
دبیر در ابتدای جلسه ضمن خوش آمدگویی به مهمانان، گفت: فدراسیون کشتی ایران و فدراسیون کشتی روسیه مانند دو برادر هستند که این موضوع مورد تأیید و استقبال مامیاشویلی قرار گرفت.
در ادامه دو طرف در مورد موضوعات مهمی از جمله همکاریهای نزدیک و مشترک دو فدراسیون کشتی ایران و روسیه، تصمیمات مهم اتحادیه جهانی در مورد کشتی دنیا، مسائل و موضوعات داوری در مسابقات، برگزاری لیگهای کشتی و حضور کشتی گیران دو کشور در مسابقات یکدیگر، صحبت کردند.
مامیاشویلی در این جلسه گفت: برای این اینجا هستم که کشتی ایران برای ما بسیار مهم است و در دنیای کشتی میتواند بیشترین تأثیرگذاری را داشته باشد چراکه بسیار در جهان بسیار رشد کرده و حالا ما باید بیاییم و از شما استفاده کنیم. وی خواستار همکاریهای نزدیکتر دو فدراسیون شد که این موضوع مورد استقبال علیرضا دبیر نیز قرار گرفت.
رئیس فدراسیون کشتی روسیه گفت: چیزی که از امکانات ایران دیدم بسیار جالب، حقیقی و عالی بود و هیچ توضیحی نمیتوان برای آن داد و میتوانم بگویم که فدراسیون تمام شرایط لازم را برای حمایت از کشتی گیران و قهرمانان خود از لحاظ فیزیکی و روحی، خدمات تغذیهای، اسکان، رستوران، سالنهای تمرین و ... مهیا کرده است.
دبیر در این جلسه همچنین توضیحاتی را در مورد پیشرفت کشتی ایران در بخشهای فنی، زیرساختی، سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین افزایش جمعیت کشتی گیری داد و گفت: تیمهای ایران در جهانی کرواسی در آزاد و فرنگی ۱۵ مدال کسب کردند و همزمان بعنوان قهرمانی رسیدند که این برای اولین بار در تاریخ بود و این حاصل تلاش مربیان سازنده در کل کشور، کلیه همکاران ما در استانها و فدراسیون کشتی در تمامی بخشها بوده است.