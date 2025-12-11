میلاد عرفان‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما با اشاره به اهمیت شعر در تاریخ فرهنگی ایران گفت: اگر امروز زبان فارسی همچنان زنده و پویا مانده، مهم‌ترین دلیلش شعر فارسی است. هیچ عامل دیگری به اندازه شعر در حفظ و اعتلای زبان فارسی نقش نداشته است.

او افزود: شعر فارسی باعث شده زبان ما از یک وسیله ساده ارتباطی فراتر برود و تبدیل به یک میراث ارزشمند شود؛ میراثی که حامل اندیشه‌ها و فرهنگ چندین قرن است. زبان فارسی زمانی معنا پیدا می‌کند که پشت آن نام‌هایی چون فردوسی، حافظ، سعدی و مولوی قرار دارد. این سرمایه ادبی، زبان فارسی را غیرقابل‌جایگزین کرده است.

عرفان‌پور ادامه داد: اگر فارسی فقط ابزار ارتباطی بود، مردم می‌توانستند به سادگی آن را کنار بگذارند و با زبان دیگری ارتباط بگیرند. اما وجود شعر فارسی و عظمت ادبیات کهن، زبان را به بخشی از هویت ملی ما تبدیل کرده است.

این شاعر با تأکید بر ضرورت توجه به نسل جوان شاعر گفت: هر چقدر جریان شعر فارسی تداوم پیدا کند و شاعران جوان بیشتری وارد عرصه شوند، ما در حفظ زبان و هویت خود موفق‌تر خواهیم بود. پاسداری از شعر فارسی یعنی پاسداری از ریشه‌های فرهنگی و تاریخی این سرزمین.

او در پایان تأکید کرد استمرار تولید شعر فاخر و حمایت از شاعران جوان، یکی از مهم‌ترین راهبردهای فرهنگی برای حفظ و تقویت زبان فارسی در آینده است