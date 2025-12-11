پدر شهید عبدالساده بوحمدان از شهدای مدافع امنیت شهرستان دزفول و استان خوزستان به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاج صالح بوحمدان پدر سرباز شهید عبدالساده بوحمدان که در مرداد سال ۱۳۷۵ داغ فرزندش برومندش را دیده بود، پس از ۲۹ سال تحمل درد و رنج فراق، دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سرباز شهید عبدالساده بوحمدان یکم مهر سال ۱۳۵۵ دیده به جهان گشود و در دوران جوانی به خدمت سربازی اعزام شد.

وی در حال گذراندن دوره سربازی خود بود که در بیستم مردادماه سال ۱۳۷۵ در درگیری با عناصر ضد‌انقلاب در نوار مرزی میرجاوه واقع در استان سیستان و بلوچستان به فیض شهادت نائل آمد.

شهید بوحمدان در سن ۲۰ سالگی شهد شیرین شهادت را نوشید و پیکر مطهرش در گلزار شهدای اسحاق ابراهیم (ع) شهر امام از توابع شهرستان دزفول آرام گرفت.