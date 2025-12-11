به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیر وهاب‌زاده با اعلام اینکه ماموران کلانتری ۱۴ حین کنترل خودرو‌های عبوری در محدوده منطقه آزاد انزلی به یک دستگاه خودروی پژو پارس مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند، گفت: در بازرسی از این خودرو، ۴۳ کارتن ماکارونی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی بندرانزلی از معرفی متهم ۴۵ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبرداد و افزود: کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۵۷۰ میلیون ریال برآورد کردند.