به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی، هدف اصلی اجرای این طرح را «اشتغال‌زایی و توانمندسازی خانوار‌های تحت حمایت» عنوان کرد و گفت: یک مگاوات از ظرفیت ایجادشده به‌صورت نیروگاه تجمعی در مشهد برای ۲۰۰ خانوار اختصاص یافته است.

رضا سلم‌آبادی افزود: طرح توسعه سامانه‌های خورشیدی از سال ۱۳۹۴ با نصب پنل‌های ۵ کیلوواتی روی منازل مددجویان آغاز شد؛ اما به‌دلیل محدودیت‌هایی مانند کمبود فضا، ضعف سازه‌ها و محدودیت شبکه برق، الگوی طرح از مدل انفرادی به سمت نیروگاه‌های تجمعی تغییر کرد که کارایی و بهره‌وری بیشتری دارد.

وی درباره طرح تجمعی مشهد بیان کرد: این نیروگاه با سرمایه گذاری مددجویان ایجاد شده و درآمد حاصل از فروش برق آن به حساب ۲۰۰ خانوار تحت پوشش واریز می‌شود تا به افزایش درآمد پایدار، خودکفایی و کاهش وابستگی آنها به یارانه‌ها کمک کند.

سلم‌آبادی گفت: تاکنون ۱۰۶۰ سامانه انفرادی با ظرفیت مجموع ۵.۳ مگاوات در استان نصب شده است. همچنین چند نیروگاه کوچک‌ مقیاس در شهرستان‌ها به بهره‌برداری رسیده که شامل خلیل‌آباد: ۵۰۰ کیلووات (افتتاح‌شده در هفته دولت)، گناباد: ۱۰۰ کیلووات ، کلات: ۲۰۰ کیلووات ، بردسکن: ۲۵۰ کیلووات و فیروزه: ۱۵۰ کیلووات هستند.

وی افزود: با بهره‌برداری‌های جدید، ظرفیت نیروگاه‌های تجمعی کمیته امداد در خراسان رضوی به ۲.۲ مگاوات رسیده و مجموع ظرفیت خورشیدی این نهاد در استان اکنون از ۷.۵ مگاوات فراتر رفته است.

وی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را «الگوی موفقی از اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری اجتماعی» توصیف کرد و ادامه داد: برنامه استان، رسیدن به ظرفیت ۴۰ مگاوات انرژی پاک تا پایان سال است.