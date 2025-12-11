پخش زنده
همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) ۹ سری جهیزیه به نوعروسان تکابی اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر بنیاد خیریه آبشار عاطفه شعبه امام رضا (ع) تکاب گفت: بمناسبت ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با همت بنیاد خیریه آبشار عاطفهها شعبه امام رضا (ع) تکاب و مساعدت خیرین ۹ سری جهیزیه به نو عروسان تکابی اهدا شد.
خانم بهرامیان افزود: جهیزیههای تحویلی شامل یخچال، لباسشویی، بخاری، اجاق گاز، فرش، سرویس قابلمه، سرویس چینی و آرکوپال و ظروف آشپزخانه است.
وی گفت: برای تأمین و تحویل این جهیزیهها مبلغ ۴ میلیارد ریال با مساعدت خیرین نیک اندیش پرداخت شده است.