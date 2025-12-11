به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فخرالسادات هاشمی افزود: حضور ملی پوشان تیراندازی با کمان در این رقابت‌ها باعث بالا بردن سطح ورزشکاران استان بوشهر می‌شود.

لیلا سخایی فرد مربی تیم ملی ریکرو بانوان گفت: با توجه به برگزاری چهارمین مرحله رقابت ها‌ی رنکینگ کشوری در بوشهر تمامی ملی پوشان در این مسابقات برای آمادگی هر چه بیشتر برای مسابقات برون مرزی شرکت کردند.

امیر قنبری سرپرست تیم‌های ملی تیراندازی کمان کمان گفت: با تاکید فدراسیون جهت آماده سازی تیم ملی برای رقابت‌های کاپ آسیا که اسفندماه در شهربانکونک تایلند برگزار می‌شود بعد از این رقابت‌ها اردوی تیم ملی در بوشهر با حضور ۱۶ ملی پوش در دو بخش ریگرو و کامپوند برگزار می‌شود.