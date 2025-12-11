به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی در مراسم معرفی رییس بیمارستان جدید خاتم سلماس با اعلام این خبر گفت: برای محوطه‌سازی، بهسازی بخش‌ها و خرید تجهیزات این بیمارستان مجموعاً ۲۹ میلیارد تومان هزینه شده است.

یعقوب رضازاده این میزان اعتبار را گامی مهم در ارتقای زیرساخت‌های درمانی شهرستان دانست و حمایت از حوزه سلامت را یکی از اولویت‌های اصلی توسعه شهرستان عنوان کرد.

علی علایی، فرماندار سلماس، هم در این آیین افزود: بیمارستان ۲۲۰ تخت‌خوابی جدید سلماس تاکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت دارد و عملیات اجرایی آن با سرعت مناسبی در حال انجام است.

در بخش پایانی این مراسم، از خدمات دکتر انوری تقدیر و دکتر رضا مختاری، متخصص اطفال و کودکان، به‌عنوان سرپرست جدید بیمارستان خاتم سلماس معرفی شد.