استاندار خوزستان بهصورت مستقیم و با تماس مستمر با مسئولان محلّی، روند اطفای حریق انبار کاه یک شرکت کشاورزی در دزفول را پیگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه در تماسی با فرماندار دزفول و مدیرکل مدیریت بحران استان، جریان عملیات اطفای حریق ناشی از صاعقه در یک شرکت کشاورزی را رصد کرد.
وی با تأکید بر ادامه بیوقفه عملیات امدادی گفت: تمامی دستگاههای امدادی و خدماتی دزفول و استان بهصورت مستمر در حال پیگیری و انجام عملیات هستند.
موالیزاده با اشاره به تلاش شبانهروزی نیروهای حاضر در محل افزود: نیروهای امدادی و آتشنشانی با تمام توان مشغول مهار آتش هستند و این عملیات تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.
استاندار خوزستان عنوان کرد: بر اساس آخرین گزارشهای میدانی، بخش قابلتوجهی از آتشسوزی مهار شده است.
وی میگوید: پیگیری این موضوع تا تکمیل عملیات و اطمینان از خاموشی کامل آتش با جدیت ادامه دارد.