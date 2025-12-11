نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس: روزانه هزاران میلیارد تومان از معادن استان به خارج از استان می‌رود و هیچ عایدی برای خود یزدی‌ها ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در شورای اداری استان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، گفت: وزارت کشور وظیفه حفظ سرمایه‌های اجتماعی را دارد و این منوط به بهبود معیشت و ایجاد ثبات در قیمت هاست که در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.

وی افزود: روزانه هزاران میلیارد تومان از معادن استان به خارج از استان می‌رود و هیچ عایدی برای خود استان ندارد. اگر بخواهیم فقر را در یزد ریشه کن کنیم باید معادن را به یزدی‌ها بسپاریم تا عواید معادن در اختیار مردم این استان باشد.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ ادامه داد: اصلاح شاخص‌های محرومیت زدایی از اهمیت فراوانی برخوردار است چرا که شاخص‌ها برای ۲۰ سال پیش بوده و باید تغییر کند.

وی درباره اصلاح حوزه‌های انتخابیه خاطرنشان ساخت: مجلس اصلاح موردنظر را انجام داد، اما ۹ ماه است در انتظار پاسخ دولت هستیم.