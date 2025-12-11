دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در نشست کارگروه طرح‌های علمی کشور‌های بریکس در تهران گفت: به پیشنهاد این ستاد، حوزه علوم اعصاب و شناختی از سال آینده جزو اولویت‌های تحقیقاتی مجموعه کشور‌های این اتحادیه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، عطااله پورعباسی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در هفتمین نشست کارگروه زیرساخت‌های پژوهشی و کلان‌پروژه‌های علمی بریکس که با شرکت جمعی از محققان، اساتید و متخصصان حوزه علوم شناختی و اعصاب در محل آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌های کشورمان در حوزه زیرساخت‌های بزرگ علمی گفت: ایران دارای زیرساخت‌های تحقیقاتی ارزشمند از جمله آزمایشگاه‌های ملی و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، به ویژه در حوزه فناوری‌های نوظهور است.

وی افزود: براساس برنامه ریزی‌های مدون، ایجاد زیر ساخت‌های پژوهشی و تحقیقاتی و مراکز آزمایشگاهی پیشرفته در حوزه‌های علوم شناختی و علوم اعصاب در ایران درحال پیگیری واجراست.

پورعباسی با تشریح فعالیت‌ها و برنامه‌های ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی به ویژه در حوزه‌های تحقیقاتی و تخصصی در حیطه‌های علوم اعصاب و شناختی، خواستار توسعه، گسترش و تقویت همکاری‌های مشترک پژوهشی میان ایران و کشور‌های عضو بریکس شد.

در این نشست چند تن از مدیران و نمایندگان مراکز علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی فعال در حوزه علوم اعصاب و شناختی از جمله آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، موسسه آموزش عالی علوم شناختی، گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های این مراکز ارائه و به پرسش‌های اعضای این کار گروه نیز پاسخ داده شد.

اعضای این کار گروه همچنین از بخش‌های مختلف آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز نیز بازدید و در جریان فعالیت‌های جاری این مرکز قرار گرفتند.

هفتمین نشست کارگروه زیرساخت‌های پژوهشی و کلان‌پروژه‌های علمی بریکس در راستای همکاری‌های ایران و بریکس، با همکاری سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین المللی معاونت علمی، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، شبکه آزمایشگاهی کشور و نقش آفرینی برخی از ستاد‌های توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی در تهران گشایش یافت.