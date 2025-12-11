شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرد افزایش برداشت گاز در پارس جنوبی نتیجه یک سال تلاش فنی، حفر چاه‌های جدید و تعمیرات اساسی هدفمند است که ظرفیت تولید را به سطحی بی‌سابقه رسانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، تورج دهقانی مدیرعامل این شرکت از ثبت رکورد تازه در برداشت گاز غنی از میدان مشترک پارس جنوبی خبر داد و گفت: برداشت روزانه گاز غنی در این میدان به ۷۲۲ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به زمستان سال گذشته ۶ میلیون مترمکعب افزایش دارد.

وی دستیابی به این میزان برداشت را نتیجه اجرای مجموعه‌ای از اقدامات فنی و مدیریتی در یک سال اخیر دانست و افزود: افزایش پایداری تولید با حفر چاه‌های جدید، انجام تعمیرات اساسی هدفمند، نوسازی تجهیزات، ارتقای ضریب اطمینان تأسیسات و اتکای گسترده به توان متخصصان داخلی محقق شده است.

دهقانی تأکید کرد: این تلاش‌ها امروز به‌صورت ملموس در ارتقای ظرفیت برداشت از بزرگ‌ترین میدان مشترک گازی کشور قابل مشاهده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه پارس جنوبی ستون فقرات تأمین گاز ایران است، گفت: افزایش ظرفیت برداشت در این میدان اثر مستقیم بر تاب‌آوری شبکه گازرسانی کشور در فصل سرد دارد.