پخش زنده
امروز: -
مرحله دوم مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی با شارژ اعتبار حساب سرپرستان خانوار در دهکهای درآمدی اول تا سوم از هفته آینده (شنبه ۲۲ آذر) آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان، افراد مشمول طرح میتوانند از شنبه ۲۲ آذر به بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه متصل به طرح مراجعه کرده و ۱۱ قلم کالای اساسی خریداری کنند.
در این مرحله، برای هر یک از مشمولان در دهکهای اول تا سوم درآمدی مبلغ ۶۲۰ هزار تومان اعتبار شارژ خواهد شد.
این یازده قلم شامل شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخممرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر است.
مشمولان میتوانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیینشده را خریداری کنند.
هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص وجود ندارد و در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت را خریدار پرداخت میکند.
همچنین امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست و خریداران میتوانند محصولات تولیدکنندگان مختلف را از گروههای کالایی تعیینشده انتخاب کنند.