امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

از مادران تا مهندسان، قدرت زنان ایرانی در وزارت دفاع

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۰- ۱۵:۴۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بدون تعارف با پدر و مادری که اشک رئیس جمهور را درآوردند
بدون تعارف با پدر و مادری که اشک رئیس جمهور را درآوردند
۱۴۰۴-۰۹-۱۷
در انتظار یک قطعه زمین!
در انتظار یک قطعه زمین!
۱۴۰۴-۰۹-۱۷
میوه هایی که هدر می روند
میوه هایی که هدر می روند
۱۴۰۴-۰۹-۱۷
وضعیت برنج خارجی در بازار
وضعیت برنج خارجی در بازار
۱۴۰۴-۰۹-۱۷
خبرهای مرتبط

رونمایی از سامانه جنگالی صیاد ۴ وزارت دفاع

وزیر دفاع: بانوان ایرانی سامانه‌های پیچیده دفاعی می‌سازند

برچسب ها: روز مادر ، مادران ایرانی ، صنایع دفاعی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 