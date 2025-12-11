

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عاطفه احمدی، اسکی‌باز ایرانی و تنها زن حاضر در کاروان ایران در المپیک زمستانی پکن، که در بهمن ۱۴۰۱ به آلمان مهاجرت کرده بود و زیر پرچم این کشور رقابت می‌کرد از بازگشتش به ایران خبر داد.

عاطفه احمدی در اینستاگرام خود نوشت: سلام به هموطنان عزیز و محترم، باید به شما عزیزان عرض کنم من در کشورم ایران حضور دارم، قطعا کشورم، خاکم، وطنم امن‌ترین جای دنیا برای من هست من به عنوان یک ایرانی، ایران همیشه خانه امن من هست، با حمایت و کمک‌های مقام معظم رهبری به کانون گرم خانواده برگردم.