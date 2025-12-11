به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: بمناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن از تعدادی از بانوان دارای ۴ فرزند تجلیل شد.

سرهنگ کرامتی افزود: بمنظور تجلیل از بانوان دارای ۴ فرزند این بزرگواران بعنوان مادران فداکار که تربیت فرزندان زیادی را عهده دار هستند مورد تکریم قرار گرفتند.

وی گفت: روز زن نماد ایثار و استقامت بانوانی است که علیرغم کار‌های سنگین خانه داری و کار در محیط بیرون خانه با دلگرمی و عشق مشغول تربیت فرزندان صالح برای جامعه هستند و این روز را برای تمامی بانوان و مادران گرامی سرزمینم تبریک می‌گویم.