بارش سامانه اخیر در چهارمحال و بختیاری بر حسب میلیمتر اعلام شد.

میزان بارش سامانه اخیر در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، میزان بارش این سامانه بدین شرح است:

آلونی ۱۶.۸

ارجنک: ۱۷.۹

اردل: ۳۴.۴

امام قیس: ۹.۱

ایلبگی: ۱۰.۵

بازفت: ۹۲.۱

بروجن: ۶.۸

بلداجی: ۱۰.۴

بن: ۱۱.۸

جونقان: ۳۳.۵

دزک: ۱۳.۹

دشتک: ۴۷.۵ ارتفاع برف ۴cm

دوآب صمصامی: ۵۶.۳

دیمه: ۴۱

سامان: ۱۷.۷

سرخون: ۳۴.۳

سودجان: ۲۴.۶

سورشجان: -

شلمزار: ۲۵.۱

شهرکرد: ۱۲.۹

فارسان: ۳۰.۵ ارتفاع برف ۲cm

فرخ شهر: ۱۲.۱

کوهرنگ: ۸۱ ارتفاع برف ۱۵cm

گندمان: ۷.۶

لردگان: ۱۹.۵

لیرابی: ۴۷.۲

مال خلیفه: ۴۸.۹

هوره: ۶.۳