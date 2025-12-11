پخش زنده
بارش سامانه اخیر در چهارمحال و بختیاری بر حسب میلیمتر اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، میزان بارش این سامانه بدین شرح است:
آلونی ۱۶.۸
ارجنک: ۱۷.۹
اردل: ۳۴.۴
امام قیس: ۹.۱
ایلبگی: ۱۰.۵
بازفت: ۹۲.۱
بروجن: ۶.۸
بلداجی: ۱۰.۴
بن: ۱۱.۸
جونقان: ۳۳.۵
دزک: ۱۳.۹
دشتک: ۴۷.۵ ارتفاع برف ۴cm
دوآب صمصامی: ۵۶.۳
دیمه: ۴۱
سامان: ۱۷.۷
سرخون: ۳۴.۳
سودجان: ۲۴.۶
سورشجان: -
شلمزار: ۲۵.۱
شهرکرد: ۱۲.۹
فارسان: ۳۰.۵ ارتفاع برف ۲cm
فرخ شهر: ۱۲.۱
کوهرنگ: ۸۱ ارتفاع برف ۱۵cm
گندمان: ۷.۶
لردگان: ۱۹.۵
لیرابی: ۴۷.۲
مال خلیفه: ۴۸.۹
هوره: ۶.۳