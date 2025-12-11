به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی به همراه حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان، مدیر ستاد دیه و رحمانی شهردار ارومیه با حضور در اندرزگاه نسوان زندان مرکزی ارومیه، از نزدیک در جریان وضعیت مددجویان زن و برنامه‌های اصلاحی و تربیتی قرار گرفتند.

در این بازدید دو ساعته، مقامات قضایی و اجرایی استان با مددجویان زن به صورت چهره‌به‌چهره گفت‌و‌گو کردند؛ در قالب همین دیدار با صدور دستورات قضایی فوری، پایان حبس پنج مددجوی واجد شرایط اعلام شد و با مساعدت خیرین و ستاد دیه استان، زمینه آزادی ۹ مددجوی زن دیگر که به دلیل محکومیت‌های مالی غیرعمد در حبس به سر می‌بردند، فراهم گردید تا مجموعاً ۱۴ مددجوی زن در آستانه میلاد حضرت صدیقه طاهره (س) آزاد شوند.

