رییس کل دادگستری آذربایجانغربی گفت: ۱۴ مددجوی زن زندان مرکزی ارومیه با ارفاقات قضایی و کمک خیرین به آغوش خانواده بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کل دادگستری استان آذربایجانغربی به همراه حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان، مدیر ستاد دیه و رحمانی شهردار ارومیه با حضور در اندرزگاه نسوان زندان مرکزی ارومیه، از نزدیک در جریان وضعیت مددجویان زن و برنامههای اصلاحی و تربیتی قرار گرفتند.
در این بازدید دو ساعته، مقامات قضایی و اجرایی استان با مددجویان زن به صورت چهرهبهچهره گفتوگو کردند؛ در قالب همین دیدار با صدور دستورات قضایی فوری، پایان حبس پنج مددجوی واجد شرایط اعلام شد و با مساعدت خیرین و ستاد دیه استان، زمینه آزادی ۹ مددجوی زن دیگر که به دلیل محکومیتهای مالی غیرعمد در حبس به سر میبردند، فراهم گردید تا مجموعاً ۱۴ مددجوی زن در آستانه میلاد حضرت صدیقه طاهره (س) آزاد شوند.