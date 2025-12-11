پخش زنده
هفتمین اجلاس محیطزیست سازمان ملل در نایروبی با حضور وزرای محیط زیست جهان در حال برگزاری است. هیئت ایرانی در این نشست، علاوه بر تأکید بر جداسازی محیط زیست از تحریمها و مقابله با گرد و غبار، به جبران خسارتهای زیستمحیطی جنگ ۱۲ روزه نیز اشاره کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شینا انصاری در گفتگوی زنده با خبر ۱۴ شبکه خبر اعلام کرد: در سخنرانی امروز بر پیامدهای مخرب جنگها بر محیط زیست و ضرورت برقراری صلح و ثبات در منطقه و جهان تأکید کردم، چرا که بدون امنیت پایدار، بهبود کیفیت محیط زیست امکانپذیر نیست.
شینا انصاری با اشاره به جنگ ۱۲روزه اخیر و تبعات زیستمحیطی درگیریهای نظامی گفت: اگر کشورهای جهان بخواهند برای ارتقای کیفیت محیطزیست اقدام کنند، ناگزیر باید صلح و ثبات را بهعنوان رکن اساسی مورد توجه قرار دهند.
وی در ادامه به موضوع تحریمهای ناعادلانه علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت و تصریح کرد: این تحریمها مانع جدی دسترسی کشور به فناوریهای پاک و سازگار با محیط زیست شده است. ایران عضو ۱۵ کنوانسیون و پروتکل بینالمللی محیط زیست است و بهدلیل ایفای تعهدات خود باید همچون سایر کشورها از تسهیلات مالی، انتقال فناوری و ابزارهای حمایتی بهرهمند شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یکی از محورهای مهم پیگیریشده از سوی ایران طی یک دهه گذشته را ارتقای موضوع گرد و غبار در دستور کار برنامه محیط زیست ملل متحد عنوان کرد و افزود: خوشبختانه اکنون این موضوع از سطح منطقهای فراتر رفته و بهعنوان یک چالش جهانی مطرح شده است.
خانم انصاری درباره برگزاری نشست تخصصی گرد و غبار با حضور دبیر اجرایی UNEP نیز توضیح داد:مسائل محیط زیست محدود به مرزهای سیاسی نیست. گرد و غبار، آلودگی هوا یا تغییر اقلیم میتواند کشورهای مختلف را درگیر کند و نیازمند اجماع منطقهای و جهانی است.
انصاری افزود: در این نشست موضوعاتی مانند پایش ذرات معلق، پیشآگاهی و هشدارهای گرد و غبار و همچنین توسعه سامانههای پیشبینی و مدیریت این پدیده مورد بررسی قرار گرفت.
معاون رئیسجمهور در پایان بر ضرورت تقویت همکاریهای بینالمللی برای مقابله با چالشهای مشترک محیط زیستی تأکید کرد.