به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پنجم لیگ برتر والیبال برگزار شد در این هفته شهداب یزد ۳-۱ صنعتگران امید را شکست داد / فولادسیرجان ۳-۰ بر شهرداری ارومیه غلبه کرد / فولاد مبارکه سپاهان ۳-۰ بر طبیعت اسلامشهر پیروز شد / پیکان تهران ۳-۱ استقلال گنبد را برد / چادرملو اردکان ۳-۰ پاس گرگان را شکست داد /رازین پلیمر ۳-۲ بر مهرگان نور پیروز شد و سایپا ۳-۱ مس رفسنجان را برد.

تا پایان هفته پنجم لیگ برتر والیبال شهداب یزد / فولادسیرجان و فولاد مبارکه سپاهان به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.