



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،بیستمین دوره مسابقات دارت قهرمانی کشور بانوان، در سالن پوریای ولی اردوگاه شهید بهشتی اصفهان با شرکت ۱۲۶ ورزشکار از ۳۰ استان کشور در قالب ۳۲ تیم، برگزار شد .

در این رقابت حدیث زارع و ضحا نصیری دو جوان آکادمی دارت ساتین که در قالب تیم دوبل‌ب بانوان استان فارس پا به میدان گذاشته بودند، توانستند بر سکوی پرافتخار سوم کشور بایستند.

نتایج بخش دوبل بانوان در رده بزرگسالان

مقام اول: کرمانشاه

مقام دوم: آذربایجان شرقی

مقام سوم مشترک: فـارس و یزد