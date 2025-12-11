رئیس جمهور که از روز گذشته به منظور سفری رسمی به قزاقستان سفر کرده بود، پس از دیدار با رئیس جمهور و شرکت در نشست مشترک فعالان اقتصادی دو کشور، آستانه را به مقصد عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای مسعود پزشکیان عصر امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴، پس از دیدار دوجانبه با «قاسم ژومارت توکایف» رئیس جمهور قزاقستان، برگزاری نشست هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور به اتفاق همتای قزاقستانی، حضور در مراسم امضای اسناد همکاری و نشست مطبوعاتی مشترک، بازدید از دانشگاه علوم پزشکی قزاقستان و حضور و سخنرانی در نشست مشترک فعالان اقتصادی دو کشور، دقایقی پیش از آستانه عازم عشق‌آباد شد.

رئیس جمهور در عشق‌آباد نیز علاوه بر شرکت در نشست بین‌المللی «صلح و اعتماد»، دیدار‌هایی با سران ترکمنستان و دیگر کشور‌های شرکت کننده در این اجلاس خواهد داشت.