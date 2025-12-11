مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان گفت: امروز زنان از حاشیه به متن آمده‌اند و کرمان جزو سه استان برتر کشور در انتصاب مدیران زن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان، با تأکید بر نقش اثرگذار زنان در حوزه صنعت گفت: امروز زنان از حاشیه به متن آمده‌اند و کرمان جزو سه استان برتر کشور در انتصاب مدیران زن است.

ندا نظامی پنجشنبه ۲۰ آذر در دیدار با کارکنان بانوی کارخانه لاستیک بارز گفت: هوش مصنوعی در عین تهدید بودن، می‌تواند به فرصتی بی‌بدیل برای رشد و تعالی کشور تبدیل شود؛ فرصتی که با همکاری زنان و مردان توانمند قابل بهره‌برداری است.

وی افزود: برای توسعه و پیشرفت کشور نمی‌توان نگاه جنسیتی داشت. زنان و مردان در کنار هم دو بال پیشرفت هستند و هر دو نقشی مکمل و تعیین‌کننده دارند.

استان کرمان امروز با ۱۱ مدیر ارشد زن، ۶۵ مدیر زن در سطح میانی و ۶۵۸ مدیر زن در رده پایه، جزو سه استان برتر کشور است.

حضور زنان در حوزه صنعت، نه تنها افتخارآفرین است، بلکه مسیر را برای دختران جوان هموارتر می‌کند. موفقیت این بانوان نقش ریل‌گذاری برای نسل‌های آینده را دارد.