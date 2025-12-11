پخش زنده
امروز: -
معاون سلامت دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله با اشاره به چالش ملی سقط جنین، بر لزوم مداخلات فرهنگی و اجتماعی برای کاهش این آمار تاکید کرد.
مهدی مصری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به نقش کلیدی حوزه سلامت در تحقق قانون جوانی جمعیت گفت: پنجاه و نه بند از قانون جوانی جمعیت مستقیما به حوزه سلامت مرتبط است و دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله با راهاندازی «قرارگاه جوانی جمعیت» و هماهنگی بین معاونتهای مختلف، خود را موظف به اجرای دقیق این تکالیف میداند.
وی در ادامه به اقدامات عملی انجامشده اشاره کرد و افزود: کلینیک سلامت، مراقبت خانواده و باروری در دانشگاه بقیه الله افتتاح شد. این کلینیک به عنوان سطح یک خدمات، وظیفه غربالگری، ارجاع و ارائه مشاوره به زوجهای آماده فرزندآوری را بر عهده دارد و به مدیریت چالشهای پیش روی آنها کمک میکند.
معاون سلامت دانشگاه گفت: مرکز درمان ناباروری بیمارستان نجمیه به عنوان سطح دو خدمات در حال توسعه است و برنامهریزی شده تا با فراهم آوردن تمام امکانات لازم، به سطح سه خدمات ارتقا یابد و بتواند به طور کامل نیازهای مراجعین را پوشش دهد.
مصری در بخش دیگری از صحبتهای خود به چالش ملی «مدیریت سقط جنین» اشاره کرد و با اشاره به آمار رسمی سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار سقط جنین در کشور، بر اهمیت مداخلات فرهنگی و اجتماعی برای کاهش این آمار تاکید کرد.
وی از اقدامات موفقی، چون طرح نفس که توسط بسیج جامعه پزشکی اجرا میشود و سالانه از سقط حدود ۲۰ هزار جنین جلوگیری میکند، تقدیر نمود و آن را الگویی موثر در خدمت به سیاستهای جمعیتی کشور دانست.