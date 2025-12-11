به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ قائم مقام مجری طرح شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: نخستین شیر توپی ۴۲ اینچ حوزه نفت کشور توسط متخصصان در اراک رونمایی شد. این محصول سنگین و راهبردی پس از یک سال تلاش بی‌وقفه ساخته شده و آماده تحویل است.

مدیرعامل این شرکت افزود: در مجموع ۹ دستگاه شیر توپی در دست طراحی و ساخت قرار دارند و امروز نخستین نمونه آن به بهره‌برداری رسید.

پیام خلیلی ابراز داشت: این پروژه برای نخستین بار در کشور اجرا شده و تمامی مراحل طراحی و تولید توسط متخصصان داخلی انجام گرفته است.



به گفته خلیلی این شیر توپی عظیم از اراک به استان خوزستان منتقل خواهد شد تا در پروژه‌های ملی نفتی مورد استفاده قرار گیرد.

او افزود: اجرای این طرح موجب صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی شده و توانسته بیش از یک و نیم میلیون یورو هزینه واردات را کاهش دهد.



مهدی قاسمی مدیر مهندسی شرکت گفت: این شیر توپی با وزن ۳۵ تن، نمادی از توانمندی مهندسان ایرانی در ورود به حوزه تجهیزات فوق‌سنگین نفتی است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر صنایع راهبردی و حتی صادرات محصولات مشابه در آینده باشد.