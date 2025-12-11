به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نماینده ولی فقیه در گیلان در دیدار با جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های گیلان با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مطالبه‌گری و بالا بردن آستانه تحمل و انتقاد پذیری را از ویژگی‌های شاخص دانشجوی بسیجی دانست و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشجویان و پایان‌نامه آنها را در حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی را مهم خواند.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه دانشجویان و دانشگاهیان همواره در مهم‌ترین عرصه‌های تحولات اجتماعی، علمی و فرهنگی میهن اسلامی نقش تعیین‌کننده دارند، افزود: باید از ظرفیت دانشجویان مستعد و متعهد در راستای توسعه و اعتلای هرچه بیشتر کشور بهره گرفت.

وی با اشاره به رشد علمی و دستیابی جوانان ایرانی به قله‌های علمی دنیا خاطرنشان کرد دشمنان به این نتیجه رسیده‌اند دیگر نمی‌توانند جلوی رشد علمی جوانان این آب و خاک را بگیرند و این مهم در دفاع مقدس ۱۲ روزه در دفاع از وطن اثبات شده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان تلاش برای انسجام ملی، ایجاد امید و امیدآفرینی و ارتقای سطح علمی و خودباوری را از وظایف یک دانشجوی بسیجی برشمرد و از مسئولان خواست برای نوسازی و توسعه فضا‌های دانشگاهی و خوابگاهی تلاش کنند.

در ادامه این نشست صمیمی محمدی پور رئیس بسیج دانشجویی سپاه قدس گیلان بسیجیان دانشجو را افسران جنگ نرم در دانشگاه‌ها و موسسات علمی آموزشی دانست و افزود بسیج دانشجویی تلاش می‌کند مدیرانی در تراز انقلاب اسلامی معتقد و با ایمان از بین دانشجویان تربیت کند.

همچنین در ادامه این نشست برخی از دانشجویان به نمایندگی از دانشگاه‌های آزاد اسلامی، فرهنگیان و جهاد دانشگاهی دغدغه‌های فرهنگی اجتماعی و چالش‌های فرهنگی را مطرح کردند.