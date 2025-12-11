مدیر کل حمل و نقل و راهداری چهارمحال و بختیاری گفت: تمام جاده‌های ارتباطی لغزنده است و رانندگان احتیاط لازم را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، خدابخشی افزود:هم‌اکنون تمام جاده‌های استان به دلیل بارش باران و در گردنه‌ها از جمله چری، شاه منصوری به دلیل بارش برف لغزنده است، اما تمامی جاده‌های این استان باز و تردد در آنها روان است.

وی گفت: رانندگان علاوه بر همراه داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی، توجه ویژه به گردش‌ها، رعایت فاصله طولی، سرعت مجاز و توجه به جلو داشته باشند تا از هر گونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.