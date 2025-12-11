به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام محمد حسین رمضانی امام‌جمعه خوروبیابانک در این مراسم با بیان اینکه مادران شهدا اسوه‌های حقیقی فداکاری و تربیت نسل مؤمن و انقلابی هستند، گفت: عظمت و برکت جامعه ما در گرو تکریم این زنان بزرگ است که با تقدیم فرزندان خود راه عزت و سربلندی کشور را هموار کردند.

الهام آزاد، نماینده مردم شهرستان‌های نایین و خوروبیابانک در مجلس شورای اسلامی از مادران و همسران شهدا به عنوان الگو‌های صبر و استقامت یاد کرد و گفت: امروز، امنیت، آرامش و آسایش ما مدیون خون پاک شهداست، وظیفه داریم راه آنها را ادامه دهیم.

علی اصغر ایرجی فرماندار خوروبیابانک نیز با گرامی‌داشت مقام شامخ شهیدان گفت: تکریم مادران و همسران شهدا، پاسداشت صبر، ایثار و مجاهدت‌هایی است که امنیت امروز کشور بر پایه آن استوار شده است.

شهرستان خوروبیابانک ۱۲۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده و هم اکنون، ۳۲ مادر شهید و ۲۱ همسر شهید در قید حیات هستند.