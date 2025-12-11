پخش زنده
دختران رزمیکارقمی با کسب شش مدال رنگارنگ در رقابتهای ووینام قهرمانی کشور خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در مسابقات کشوری ووینام که با حضور ۲۳ تیم و حدود ۴۸۰ ورزشکار در استان البرز برگزار شد، تیم ووینام قم موفق به کسب دو مدال طلا، دو نقره و دو برنز شد.
در رده نونهالان، درسا فهیمی به مقام اول و مهسا فهیمی به مقام دوم رسیدند. در رده جوانان، ساریناسادات میرهاشمی عنوان نخست و نگار عبداللهی مقام سوم را کسب کردند.
در رده بزرگسالان نیز نکار مطیع به مقام دوم و هانیه جهانگیریان به مقام سوم دست یافتند.