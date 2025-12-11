پخش زنده
جمعی از مسئولان شهرستان خوروبیابانک با خانواده شهیدان والامقام احمد رشیدی و محمدرضا کوهی دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ الهام آزاد نماینده مردم شهرستانهای نایین و خوروبیابانک گفت: امنیت، پیشرفت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری جوانانی است که در راه دفاع از میهن، جان خود را تقدیم کردند.
وی افزود: دیدار با خانواده شهدا، ادای دین کوچکی در برابر عظمت کار آنان است و ما وظیفه داریم با خدمت صادقانه، ادامهدهنده راه این عزیزان باشیم.
امامجمعه شهرستان خور و بیابانک گفت: خانوادههای معظم شهدا پرچمداران صبر، ایمان و استقامتاند و تکریم آنان، تکریم ارزشهایی است که انقلاب اسلامی بر آن بنا شده است.
حجت الاسلام محمد حسین رمضانی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر باید با الهام از سیره حضرت زهرا (س)، قدردان این سرمایههای معنوی باشیم.
علی اصغر ایرجی فرماندار خوروبیابانک نیز در این دیدار با تقدیر از ایثارگری شهیدان رشیدی و کوهی گفت: خانواده شهدا، ستونهای استواری هستند که روحیه خدمتگزاری را در مسئولان زنده نگه میدارند. ما خود را موظف میدانیم دغدغههای این خانوادههای بزرگوار را پیگیری کنیم.
شهید احمد رشیدی بهمن سال۶۱ سن ۲۴ سالگی در محور سنندج قروه به شهادت رسید.
شهید محمدرضا کوهی سال ۶۲ سن ۱۶ سالگی در دیواندره به شهادت رسید.
شهرستان خوروبیابانک ۱۲۰ شهید والامقام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است