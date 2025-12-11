به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،جاده‌های سپیدان و اقلید برفی شد؛ امکان تردد تنها با تجهیزات زمستانی امکان پذیر است .

مدیر مرکز مدیریت راه‌های فارس با ارائه تازه‌ترین گزارش وضعیت جاده‌های استان، گفت: داده‌های سامانه‌های هوشمند و گزارش نیرو‌های راهداری نشان می‌دهد بارش برف در سپیدان به اقلید شدت گرفته و همزمان باران در چند محور دیگر استان جریان دارد.

امین بنایی در تشریح آخرین جزئیات محور‌های مواصلاتی استان فارس از آغاز موج جدید بارش‌ها در محور‌های شمالی و غربی استان خبر داد و اظهار کرد: هم‌اکنون مسیر ارتباطی سپیدان ـ اقلید با برف سنگین پوشیده شده و تردد در این محور تنها با تجهیزات زمستانی امکان‌پذیر است.

مدیر مرکز مدیریت راه‌های استان فارس اضافه کرد: بارش باران در مسیر‌های منتهی به شهر‌های کازرون، کوه‌چنار، نورآباد، رستم و بخش‌هایی از سپیدان و اقلید ادامه دارد و تیم‌های راهداری در این محور‌ها مستقر هستند تا ایمنی تردد خودرو‌ها را تضمین کنند.