امکان تردد در جادههای سپیدان و اقلید تنها با تجهیزات زمستانی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،
مدیر مرکز مدیریت راههای فارس با ارائه تازهترین گزارش وضعیت جادههای استان، گفت: دادههای سامانههای هوشمند و گزارش نیروهای راهداری نشان میدهد بارش برف در سپیدان به اقلید شدت گرفته و همزمان باران در چند محور دیگر استان جریان دارد.
امین بنایی در تشریح آخرین جزئیات محورهای مواصلاتی استان فارس از آغاز موج جدید بارشها در محورهای شمالی و غربی استان خبر داد و اظهار کرد: هماکنون مسیر ارتباطی سپیدان ـ اقلید با برف سنگین پوشیده شده و تردد در این محور تنها با تجهیزات زمستانی امکانپذیر است.
مدیر مرکز مدیریت راههای استان فارس اضافه کرد: بارش باران در مسیرهای منتهی به شهرهای کازرون، کوهچنار، نورآباد، رستم و بخشهایی از سپیدان و اقلید ادامه دارد و تیمهای راهداری در این محورها مستقر هستند تا ایمنی تردد خودروها را تضمین کنند.