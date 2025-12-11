پخش زنده
سامانه بارشی فعال تا ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه پنجشنبه بیش از ۲۵ میلی متر باران برای آبادان به ارمغان آورده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه امروز پنجشنبه بیستم آذر تاکنون بارش ۲۵ و ۲ دهم میلیمتر باران در آبادان ثبت شده است.
محمد سبزه زاری با بیان اینکه بیشترین حجم بارشها در شهرهای لالی، ایذه و گتوند ثبت شده است افزود: سامانه بارشی تا روز جمعه در منطقه ماندگار است و به تدریج از میزان بارشها کاسته خواهد شد.
لغزندگی جاده ها، اختلال در سفرهای بین شهری، آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانهها و احتمال خسارت به صنعت کشاورزی و سیلابی شدن مسیلها از مخاطرات این سامانه است.