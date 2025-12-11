به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ جشن تکلیف بیش از ۴۰۰ دانش آموز دختر پایه سوم ابتدایی شهرستان محلات در محل مسجد القائم این شهر برگزار شد.

این مراسم با حضور حجت‌الاسلام ربانی امام جمعه شهرستان محلات، فرماندار شهرستان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان و اعضای شورای معاونین و دیگر مسئولان شهرستان برگزار شد.

در این آیین دختران پایه سوم مدارس با پوشیدن چادر‌های سفید در فضای معنوی حضور یافتند تا با آغوش باز به استقبال فصلی نو بروند و به دایره بندگان مسئول خداوند بپیوندند.

احمدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان محلات در این مراسم معنوی جشن تکلیف را آغاز رویشی دیگر در زندگی هر فرد دانست و گفت: هدف اصلی آموزش و پرورش با برگزاری جشن تکلیف متمرکز برای دانش آموزان، آشنا شدن آنها با مسائل دینی و معنوی همراه با برنامه‌های شاد فرهنگی وهنری است.