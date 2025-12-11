پخش زنده
۱۲ طرح نیروگاه خورشیدی استان یزد از طریق ارتباط بر خط تصویری با وزیر کشور در یزد به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرعامل شرکت توزیع نیرو برق استان گفت: طرح احداث نیروگاههای خورشیدی حمایتی با جدیت دنبال شده و تاکنون چهار هزار خانوار (معادل ۲۰ هزار کیلووات) از نعمت درآمد پایدار این نیروگاهها بهرهمند شدهاند.
محمدجواد جلیلی خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از نیروگاه پنج مگاواتی اذر نور یزد کبیر و دیگر نیروگاههای خورشیدی این آیین در مجموع ۵۰ مگاوات ظرفیت نیرو تولید نیروگاهی استان افزوده میشود.
وی افزود: در حال حاضر افزون بر ۱۰۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی در یزد به بهرهبرداری رسیده و۳۰ مگاوات دیگر هم تا یک ماه آینده به مدار تولید وارد میشوند.
جلیلی با اشاره به اینکه ۷۷ حلقه چاه کشاورزی از نیروگاه خورشیدی تغذیه میشود، اظهار داشت: در بخش خصوصی و صنایع، با تسهیل فرآیندها، بیش از ۷۱.۵ مگاوات ظرفیت ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ادامه داد: در حوزه اداری، ۴۰ مجموعه اداری برق مصرفی خود را از طریق خورشید تأمین میکنند.