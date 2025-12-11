پخش زنده
امروز: -
امروز در سفر رئیس دادگستری استان همدان به اسدآباد، دادگاه بخش پیرسلمان با ۴ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس دادگستری استان همدان گفت: افتتاح این دادگاه موجب کاهش ورودی پرونده به شهر اسدآباد و سرعت در صدور رای میشود.
بهروز محمدی مهر افزود: در صورت نیاز و بررسی پروندههای شهر پالیز هم میتوانیم موضوع ایجاد دادگاه در این شهر را در دستور کار قرار دهیم.
او تصریح کرد: همچنین امروز عملیات اجرایی دادسرای اسدآباد با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان آغاز شد.