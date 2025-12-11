استاندار گلستان، تکمیل خط ریلی اینچه‌برون–شاهرود را یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های اقتصادی استان دانست و گفت: این کریدور به‌عنوان نقطه اتصال چین، قزاقستان، ترکمنستان و ایران، نقشی کلیدی در شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی‌اصغر طهماسبی گفت: در حال حاضر تنها سه میلیون تن بار از مسیر موجود جابه‌جا می‌شود اما با اتصال ریلی اینچه‌برون به شاهرود، این ظرفیت به ۱۰ میلیون تن خواهد رسید، مسیری که به‌مراتب امن‌تر، کوتاه‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

طهماسبی تأکید کرد: این طرح نه‌تنها برای گلستان بلکه برای اقتصاد ملی اهمیت راهبردی دارد و نیازمند پیگیری جدی در سطح ملی است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه گلستان در گردشگری طبیعی گفت: این استان مسیر عبور سالانه ۲۰ میلیون زائر امام رضا(ع) است و برخورداری از جنگل‌های هیرکانی، آبشارهای مرتفع، روستاهای بوم‌گردی، میراث تاریخی و فرش ترکمن از سرمایه‌های مهم گردشگری به‌شمار می‌رود، ظرفیت‌هایی که با توسعه زیرساخت‌های ریلی و حمل‌ونقل می‌تواند به منبعی پایدار برای درآمد استان تبدیل شود.