به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر علیرضا رییسی در جلسه هماهنگی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با بیان اینکه پرداخت‌ها در مدل جدید به‌صورت مستقیم و جداگانه به پزشک و مراقب سلامت انجام می‌گیرد، گفت: این اقدام ۷۰ درصد مشکلات گذشته را برطرف خواهد کرد.

وی افزود: نظام پرداخت نسخه ۰۳ شامل پرداخت ثابت، پرداخت مبتنی بر شاخص‌های جمعیتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد است.

رییسی زیرساخت الکترونیک را رکن اصلی اجرای برنامه دانست و از ایجاد سامانه‌های نوبت‌دهی، ارجاع و بازخورد و نیز داشبوردهای مدیریتی برای رصد روزانه عملکرد شهرستان‌ها خبر داد.

طبق اعلام معاون بهداشت، پس از پنج شهرستان پایلوت، ۵۹ شهرستان دیگر در سه مرحله به برنامه افزوده خواهند شد.

وی همچنین از مدل جدید عقد قرارداد میان بیمه‌ها، شبکه‌های بهداشت و تیم‌های سلامت برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های گذشته خبر داد.

رییسی با اشاره به نقش ویژه بابل در اصلاح نسخه قبلی در استان‌های پیشرو، بر لزوم فرهنگ‌سازی اجتماعی و مشارکت مردم تأکید کرد و افزود: تأمین پایدار منابع و پرداخت به‌روز از تعهدات اصلی وزارت بهداشت در اجرای موفق این طرح است.