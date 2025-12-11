انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به دلیل تأیید نشدن اصالت مدرک تحصیلی فرد منتخب مجمع، باطل اعلام شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اداره کل امور مشترک فدراسیون‌ها در اطلاعیه‌ای از ابطال انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام خبر داد. بر اساس بررسی‌های انجام شده در خصوص مجمع انتخاباتی مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴، مشخص شد که مدرک تحصیلی مجید تلخابی، رئیس منتخب فدراسیون، فاقد اصالت است.

این اداره کل در اطلاعیه خود آورده است: «با استعلام از سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جوابیه مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۴ در خصوص مدرک تحصیلی آقای تلخابی، که پیشتر با نامه شماره ۹۹۸۷۷ از سوی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب صادر و معتبر اعلام شده بود، فاقد اصالت تشخیص داده شد.»

به این ترتیب، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، اداره کل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی موظف به برگزاری مجدد فرایند انتخابات شد. زمان و جزئیات این انتخابات مجدد پس از هماهنگی با هیات‌های مربوطه اعلام خواهد شد.

در این اطلاعیه بر ضرورت رعایت کامل قوانین و مقررات در تمامی مراحل انتخاب رئیس فدراسیون تاکید شده و آمده است که فرایند جدید مجمع انتخاباتی باید شفاف و قانونی برگزار شود تا اعتبار و اعتماد به مدیریت فدراسیون حفظ گردد.