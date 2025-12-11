رئیس قوه قضائیه در مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه (س)، مقام زن و مادر در قوه قضائیه گفت: زهرای اطهر یک انسان کامل و یک اسوه حسنه برای بشریت هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه گفت: در مکتب اسلام زن به مثابه ریحانه و گل است و باید هرچه بیشتر مورد حمایت و حفاظت قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه در مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه(س)، مقام زن و مادر در قوه قضائیه افزود: زهرای اطهر یک انسان کامل و یک اسوه حسنه برای بشریت هستند.

محسنی اژه‌ای گفت: جایگاه و شأن زن در اسلام بسیار بالا است؛ حقوق زن نیز از منظر اسلام بسیار در مرتبه رفیعی قرار دارد؛ زن در مکتب اسلام، مدیر و ستون خانواده است؛ خانواده‌ای که نهاد اجتماع از آن تشکیل می‌شود و مهم‌ترین و تاثیرگذارترین نهاد اجتماعی محسوب می‌شود.