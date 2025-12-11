فرمانده پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس و فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در استان هرمزگان بر تقویت امنیت مرز‌ها و مقابله موثر با تهدیدات و هماهنگی‌های عملیاتی در خلیج فارس تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست مشترک فرماندهان ارشد پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی و فرماندهان ارشد منطقه یکم نیروی دریایی سپاه برگزار شد و در این نشست بر تقویت امنیت مرز‌ها و مقابله موثر با تهدیدات و هماهنگی‌های عملیاتی در خلیج فارس تاکید شد.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در این نشست اظهار داشت: محافظت از خلیج فارس به عنوان یک منطقه استراتژیک و حیاتی برای امنیت ملی ایران، وظیفه‌ای مهم برای نیرو هوایی ارتش جمهوری اسلامی و نیرو دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

دریادار دوم پاسدار عباس غلامشاهی تاکید کرد: این دو نیرو با همکاری نزدیک و هماهنگی در عملیات‌های مشترک، به تأمین امنیت دریایی و هوایی این منطقه پرداخته و از منافع ملی کشور دفاع می‌کنند.

همچنین فرمانده پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی هم در این دیدار گفت:این پایگاه آمادگی کامل را دارد تا با استفاده از هواپیما‌های جنگنده و شناسایی، نظارت بر آسمان خلیج فارس را انجام دهد، در حالی که نیرو دریایی سپاه با ناوگان خود، امنیت خطوط دریایی و تأمین تردد آزاد کشتی‌ها را تضمین می‌کند.

سرهنگ سید علیرضا قریشی تاکید کرد: این همکاری نه تنها به افزایش قدرت بازدارندگی ایران کمک می‌کند، بلکه نشان‌دهنده عزم و اراده کشور در حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی در این منطقه حساس است.