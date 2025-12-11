پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی ارومیه را بهعنوان یک کلانشهر نیازمند اجرای گسترده طرحهای عمرانی دانست و گفت: تسریع در اجرای پروژههای شهری با رویکرد جهادی یک ضرورت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی، در مراسم افتتاح زیر گذر «صفی الدین اورموی» در تقاطع شورا به ورزش ارومیه با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای پروژههای عمرانی شهر، اظهارکرد: بهرهبرداری از زیرگذر در زمان کوتاه میتواند به الگویی برای سایر طرحها تبدیل شود و باید با روحیه بسیجی پروژهها را پیش ببریم.
وی افزود: اجرای تعداد بیشتری از پروژههای مشابه در ارومیه باید در دستور کار قرار گیرد و همه تلاش خود را برای خدمترسانی مؤثر به مردم بهکار بگیریم.
استاندار آذربایجانغربی با تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در پیشبرد طرحهای شهری ضروری یادآورشد: با توجه به محدودیت اعتبارات شهری، بهرهگیری از سرمایهگذاران بخش خصوصی برای اجرای پروژهها ضروری است.
وی با تاکید به اینکه شهرداری یکی از امیدهای ما در جذب سرمایهگذاری محسوب میشود، ادامه داد: خواستار افزایش سرعت در اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی شهر ارومیه هستیم.