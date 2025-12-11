پخش زنده
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: با خروج تدریجی سامانه بارشی از منطقه و ریزش هوای سرد از عرضهای شمالی، انتظار داریم تا اوایل هفته آینده شاهد روند کاهش نسبی دماهای کمینه در اغلب نقاط استان باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛یاسر اشتاد افزود: براساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، طی امروز پنجشنبه ۲۰ آذر شاهد خروج جو استان از خروجی ناوه بارشی هستیم، لذا کاهش ناوایی مثبت سبب تضعیف بارشها در سطح استان خواهد شد، اما با عبور امواج کم دامنه از منطقه، همچنان تا روز شنبه ۲۲ آذر، بارشهای خفیف و پراکنده، عمدتا در جنوب غربی استان دور از انتظار نخواهند بود.
وی ادامه داد: روز یکشنبه ۲۳ آذر نیز جوی آرام در سطح استان پیش بینی میشود و پدیده غالب مه صبحگاهی (با توجه به رطوبت مناسب هوا) خواهد بود. نهایتا روز دوشنبه ۲۴ آذر از اواخر وقت، موج دیگری از بارشها وارد استان می شود که در صورت تثبیت الگوها، سبب بارشهایی متناوب در نیمه دوم هفته در سطح استان خواهد شد.
اشتاد گفت: از نظر دمایی هم برای روزهای آتی روند کاهش نسبی دماهای کمینه در سطح استان پیش بینی میشود.