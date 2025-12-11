به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ شهرستان زیبای شازند، که در دامنه کوه‌های سربه‌فلک‌کشیده و میان سراب‌های دائمی و چشمه‌سار‌های پرآب جای گرفته، از پنجشنبه ۲۰ آذرماه میزبان یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های فرهنگی خود خواهد بود؛ هفته‌ای که قرار است جلوه‌ای متفاوت از تاریخ، هویت، هنر و نشاط اجتماعی این خطه کهن را به نمایش بگذارد.

شهرستان شازند در جنوب‌غربی استان مرکزی، به سبب آب‌وهوای دلپذیر و طبیعت چشم‌نواز خود، همواره یکی از نقاط جذاب برای گردشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و طبیعت بوده است. وجود سراب‌های دائمی، چشمه‌های جوشان متعدد و ارتفاعات باشکوهی همچون شهباز، راستوند و لجور، جلوه‌ای منحصر‌به‌فرد به این شهرستان بخشیده است.

این منطقه با برخورداری از ۱۳۵ اثر تاریخی، طبیعی، صنعتی و ناملموس ثبت‌شده در فهرست ملی و کشف اسکلت ۷۵۰۰ ساله در روستای سرسختی علیا، پیشینه‌ای کهن و ارزشمند را در دل خود جای داده است.

در آستانه برگزاری هفته فرهنگی، حجت‌الاسلام غلامرضا پاپی الوار دبیر اجرایی این رویداد، با اشاره به اهداف برگزاری آن گفت: «هفته فرهنگی معمولاً با دو هدف اصلی دنبال می‌شود؛ یکی ایجاد فضایی شاد و نشاط‌آور برای همشهریان و دیگری معرفی مفاخر تاریخی و هویتی شهرستان به مردم شازند و استان مرکزی.»

وی افزود: «برای هفته فرهنگی امسال بر اساس ظرفیت‌های هر منطقه برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده است. بیش از ۱۳۰ برنامه در شهر‌ها و روستا‌های مختلف شهرستان اجرا خواهد شد که از جمله مهم‌ترین آنها، برگزاری شادواره‌هاست؛ مجموعه‌ای کامل از برنامه‌های مفرح و خانوادگی که حال‌وهوای تازه‌ای به شهر و روستا خواهد بخشید.»

پاپی همچنین از برگزاری نمایشگاه‌های ویژه صنایع دستی، تولیدات محلی و ظرفیت‌های خاص شهرستان خبر داد و تأکید کرد که این نمایشگاه‌ها یا در کنار شادواره‌ها و یا به صورت مستقل برگزار می‌شوند.

فرماندار شازند نیز ضمن اعلام زمان رسمی آغاز این رویداد گفت: «هفته فرهنگی شهرستان شازند از ۲۰ آذر، هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) آغاز می‌شود و تا ۲۶ آذر ادامه خواهد داشت.»

حجت‌اله نصیری افزود: «برنامه‌های هفته فرهنگی در اقصی نقاط شهرستان اجرا می‌شود. مراسم افتتاحیه در شهر شازند و اختتامیه در مهاجران برگزار خواهد شد. همه این برنامه‌ها با هدف معرفی فرهنگ بومی شهرستان و تقویت و ترویج آن در استان و کشور طراحی شده است.»

هفته‌ای سرشار از رنگ، نشاط، هویت و نمایش توانمندی‌های شهرستان شازند، از فردا آغاز می‌شود؛ هفته‌ای که بناست پلی میان گذشته پرافتخار و امروز پرتوان این سرزمین باشد.