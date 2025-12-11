به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛«غلامحسین آزاد» فرماندار شهرستان خوی با اعلام رفع مشکلات سوخت مناطق کوهستانی و صعب‌العبور این شهرستان اظهار کرد: طی دیدارهای متعدد با اهالی این روستاها، به دلیل سردسیر بودن منطقه و آغاز زودهنگام فصل سرما از شهریورماه، درخواست افزایش سهمیه سوخت مطرح شد که در نهایت با دعوت از مدیر منطقه‌ای پخش فرآورده‌های نفتی ارومیه این موضوع به نتیجه رسید.

وی افزود: در جریان سفر مدیر منطقه‌ای پخش فرآورده‌های نفتی ارومیه به خوی، مقرر شد ۳۰۰ تا ۴۰۰ لیتر سهمیه فوق‌العاده برای روستاهای کوهستانی اختصاص یابد.

آزاد همچنین از تخصیص ۲۰۰ لیتر سوخت ویژه قالیبافان خوی با معرفی اتاق اصناف خبر داد و گفت: برای مدیریت بهتر توزیع سوخت، مقادیری سهمیه مازاد نیز در اختیار بخشداری‌های قطور و صفائیه قرار خواهد گرفت تا در مواقع ضروری مورد استفاده قرار گیرد.

این تصمیمات با هدف تسهیل شرایط زندگی در مناطق سردسیر و حمایت از مشاغل سنتی شهرستان اتخاذ شده است.