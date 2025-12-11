اختتامیه استارتاپ ویکند در بیجار اختتامیه استارتاپ ویکند در بیجار اختتامیه استارتاپ ویکند در بیجار اختتامیه استارتاپ ویکند در بیجار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در این رویداد علمی ۷۷ ایده پرداز در قالب ۱۷ تیم با هم به رقابت پرداختند.

رئیس دانشگاه پیام‌نور استان: این رویداد با مشارکت پارک علم و فناوری و با هدف شناسایی ایده‌های نوآورانه برگزار شده است.

احمدی: تیم‌های برگزیده از حمایت‌های مراکز رشد بهره‌مند خواهند شد.

رئیس دانشگاه پیام‌نور استان: شرکت کنندگان در استارتاپ ویکند بیجار در حوزه‌های صنایع خلاق، گردشگری، اقتصاد دیجیتال، کشاورزی، امنیت غذایی، معدن و آی‌سی‌تی رقابت کردند.