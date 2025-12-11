پخش زنده
جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد در سایه تعلل و طفره رفتن رژیم جنایتکار صهیونیستیِ و سر باز زدن از پایبندی به تعهداتش در چارچوب توافق آتشبس همزمان با آغاز فصل زمستان، رنج انسانی مردم فلسطین در نوار غزه هر روز عمیقتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جنبش حماس در بیانیه خود نوشت: ما در برابر این واقعیت فاجعهبار انسانی، نکات زیر را مورد تاکید قرار میدهیم:
«دشمن جنایتکار، مسئول کامل شرایط فاجعهباری است که مردم غزه با آن رو به رو هستند؛ شرایطی که نتیجه جلوگیری عمدی این رژیم از ورود مواد اسکان و تلاش آن برای تشدید رنج صدها هزار آواره در آستانه زمستان است، در حالی که چادرهای موجود توان مقاومت در برابر سرما و طوفان را ندارند.
ما از میانجیها و کشورهایی که ضامن اجرای توافق آتشبس هستند میخواهیم تحرکی فوری داشته باشند و با اعمال فشار مستقیم بر دولت اشغالگر، آن را ملزم به ورود تمامی مواد لازم برای اسکان بدون هیچگونه محدودیتی کنند و گذرگاه رفح را در هر دو جهت، مطابق مفاد توافق، بازگشایی کنند به گونهای که حفظ کرامت انسانیِ آسیب دیدگان را تضمین میکند.
ما از کشورهای عربی و اسلامی و از تمامی دولتها و ملتهای جهان میخواهیم که سطح تحرک و همبستگی خود با ملت فلسطین را افزایش دهند، بر رژیم اشغالگر برای توقف تجاوزات مستمرش فشار وارد کنند و آن را به اجرای تعهدات مندرج در پروتکل انسانی ملزم سازند تا ملت ما بتواند روند بهبود و آغاز بازسازی آنچه اشغالگران ویران کردهاند را شروع کند.»