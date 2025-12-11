جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد در سایه تعلل و طفره رفتن رژیم جنایتکار صهیونیستیِ و سر باز زدن از پایبندی به تعهداتش در چارچوب توافق آتش‌بس همزمان با آغاز فصل زمستان، رنج انسانی مردم فلسطین در نوار غزه هر روز عمیق‌تر می‌شود.

جنبش حماس در بیانیه خود نوشت: ما در برابر این واقعیت فاجعه‌بار انسانی، نکات زیر را مورد تاکید قرار می‌دهیم:

«دشمن جنایتکار، مسئول کامل شرایط فاجعه‌باری است که مردم غزه با آن رو به رو هستند؛ شرایطی که نتیجه جلوگیری عمدی این رژیم از ورود مواد اسکان و تلاش آن برای تشدید رنج صد‌ها هزار آواره در آستانه زمستان است، در حالی که چادر‌های موجود توان مقاومت در برابر سرما و طوفان را ندارند.

ما از میانجی‌ها و کشور‌هایی که ضامن اجرای توافق آتش‌بس هستند می‌خواهیم تحرکی فوری داشته باشند و با اعمال فشار مستقیم بر دولت اشغالگر، آن را ملزم به ورود تمامی مواد لازم برای اسکان بدون هیچگونه محدودیتی کنند و گذرگاه رفح را در هر دو جهت، مطابق مفاد توافق، بازگشایی کنند به گونه‌ای که حفظ کرامت انسانیِ آسیب دیدگان را تضمین می‌کند.

ما از کشور‌های عربی و اسلامی و از تمامی دولت‌ها و ملت‌های جهان می‌خواهیم که سطح تحرک و همبستگی خود با ملت فلسطین را افزایش دهند، بر رژیم اشغالگر برای توقف تجاوزات مستمرش فشار وارد کنند و آن را به اجرای تعهدات مندرج در پروتکل انسانی ملزم سازند تا ملت ما بتواند روند بهبود و آغاز بازسازی آنچه اشغالگران ویران کرده‌اند را شروع کند.»